South Summit Brazil 2023 será lançado oficialmente nesta quarta-feira

Acontece nesta quarta-feira (23) o lançamento oficial do South Summit Brazil 2023, com solenidade no Multiverso Experience, no Cais Embarcadero.

A segunda edição do evento, que acontece de 29 a 31 de março, em Porto Alegre, terá oito palcos, assim como alguns dos palestrantes já confirmados como a Head do Global Business Solutions Latam & Brazil do TikTok, Gabriela Chaves Schwery Comazzetto, Pedro Janot, responsável por expandir a atuação da Richards, trazer a Zara ao Brasil e lançar a Azul e o CEO da Bossanova Investimentos, João Kepler.

O lançamento oficial contará com a presença do presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf, e do CEO do evento, Thiago Ribeiro, além do governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, o secretário de Planejamento Governança e Gestão, Claudio Gastal, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes.