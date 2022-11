5G Truck chega a Porto Alegre com cursos sobre a móvel

O 5G Truck, uma iniciativa da Huawei e do Senai Cimatec, acontece nesta terça, quarta e quinta-feira em Porto Alegrecom treinamentos teóricos e práticos sobre os reais usos do 5G em diversos setores. A carreta itinerante estará estacionada no Senai Porto Alegre, no Sarandi, durante o período. A visitação é gratuita e aberta ao público das 8h às 20h.

O caminhão tem cerca de 20 toneladas e oferece capacitações ministradas por professores do próprio Senai Cimatec para turmas com até 12 alunos. Com duração entre 1h e 2h, os participantes poderão aprender mais sobre os equipamentos 5G e como as indústrias, a exemplo de agricultura, logística, manufatura, educação e outras, serão beneficiadas pela nova tecnologia. Cursos como o 5G Industry Progress e o Evolution Training Academy, entre outros, estarão disponíveis para os interessados. A comunidade e o público em geral também terão a oportunidade de conhecer o portfólio de soluções e produtos 5G da Huawei.

“Queremos difundir informações e conscientizar a população sobre a importância da tecnologia para o desenvolvimento do país e como ela pode impactar positivamente nossas vidas”, explica o vice-presidente de Relações Públicas da Huawei na América Latina, Atilio Rulli.

O incentivo à formação de talentos e de mão-de-obra para o setor de TIC também é objetivo do projeto. “O Brasil possui hoje um déficit de mão de obra qualificada necessária para fomentar a transformação digital no país. Por isso, é necessário investir em talentos para o mercado digital. O 5G é um agente de transformação, mas é necessário um ecossistema completo, que consiga trabalhar com outras tecnologias, criando aplicações baseadas em cloud, internet das coisas e inteligência artificial”, ressalta Rulli.

O Senai/RS promove também a Semana Acadêmica da Faculdade de Tecnologia, coincidindo com a presença do 5G Truck, que estará estacionado em sua sede.