Tecnopuc sedia nesta sexta-feira e sábado o Expo Metaverso

Você ainda não está no metaverso? É com essa provocação que acontece nesta sexta-feira (18) e sábado, no Tecnopuc, o Expo Metaverso. O evento vai reunir nomes importantes da atualidade para discutir os rumos e oportunidades do mercado digital e está sendo realizado pela Meta4Chain, empresa que oferece o metaverso, e a Associação Brasileira de Metaverso (ABMeta).

“O desafio é enorme. O Brasil nunca produziu um evento dedicado ao tema, ainda mais nessas dimensões”, comenta Flavio Mayerhofer, presidente da ABMeta. Segundo ele, a ideia principal não é teorizar, mas oferecer experiências em que o participante poderá viver o metaverso no próprio evento num ambiente que favoreça a interação e estimule a criatividade.

“A inovação já começa com a interface digital pelo Oni Verso, o metaverso escolhido para abrigar a versão digital do evento”, ressalta o CEO da Meta4Chain, Marco Medeiros.

A Expo Metaverso une criativos, makers, investidores e empresas para acelerar o amadurecimento do mercado digital brasileiro e do Mercosul. Com nomes como Dan Burgar, Thomas Hessler e Gene Kogan, além do apoio de gigantes da tecnologia como Nokia.