TerraMares é a grande vencedora do BRDE Labs 2022

A TerraMares, de Rio Grande (RS), é a grande vencedora do BRDE Labs 2022, um iniciativa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), em parceria com a Universidade Feevale, por meio do Feevale Techpark. O evento aconteceu nesta quinta-feira (17) no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, e contou com as presenças do diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian e do reitor da Feevale, Cleber Prodanov, entre outras autoridades.

Das 10 finalistas, quatro foram premiadas: TerraMares (R$ 80 mil), Vent (R$ 40 mil), Lauduz (R$ 25 mil) e InovaPictor (R$ 15 mil). Além do capital, as empresas terão possibilidades de realizar POCs (Provas de Conceito) e negócios diretamente com as empresas parceiras.

Otomar Vivian ressaltou a confiança do BRDE na parceria com a Feevale, e já adiantou que ela seguirá no ano de 2023 para a próxima edição do BRDE Labs RS. “Acreditamos que não somos apenas um banco, somos pessoas que fazem conexões entre as pessoas, o crédito e o desenvolvimento”, disse.

O reitor da Feevale, Cleber Prodanov, disse que é partir de parcerias como essa que a Universidade aprende cada vez mais. “Nossa ideia é ajudar a alavancar um movimento que conecte os ecossistemas do Rio Grande do Sul, a fim de que todos possam estar sob o abrigo de um ambiente de inovação e criar uma cultura de desenvolvimento. Inovação não é moda, é negócio e precisa de conhecimento, de financiamento e de política pública”, defendeu.

A TerraMares é uma biotech que conecta produtores e empresas às tecnologias de microalgas para o agronegócio. Um dos produtos da startup é o bioInsumo AlgaNitro, baseado em microalgas (cianobactérias) e destinado à agricultura orgânica e convencional para cultivos de arroz, soja, milho, cana de açúcar e morango.

As microalgas aumentam a fertilidade do solo pela fixação de N2 e, com isso, transformam uma cultura normal em sustentável, agregando valor ao produto final e impactando positivamente o meio ambiente. Além disso, promovem o sequestro do carbono, podendo ser utilizadas como créditos de carbono.

“As mentorias contribuíram muito para o nosso negócio em termo de validação e conexão com as âncoras e isso é imprescindível para transformar o conhecimento científico em inovação para o mercado. Em termos de empresa, validamos nosso modelo de negócio, pivotamos do B2C para o B2B e isso foi o mais importante nesse período. Foi um prazer ter participado da aceleração com vocês. Todos somos vencedores”, comemora o CEO da TerraMares, Victor Brian Lopes Magalhães.