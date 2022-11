Habilidades digitais podem aumentar PIB, aponta estudo

Estima-se que as habilidades digitais avançadas aumentem, a cada ano, o PIB do Brasil em cerca de R$ 325 bilhões. É o que aponta pesquisa realizada pela Amazon Web Services (AWS) e pelo Gallup, que ouviu 30 mil trabalhadores e 9,3 mil recrutadores em 19 países, entre eles o Brasil.

A lógica é a de que uma força de trabalho apta a utilizar a tecnologia é mais produtiva, gerando benefícios para os negócios, para os próprios trabalhadores e, consequentemente, para o País.

De acordo com o levantamento, os profissionais brasileiros com habilidades digitais avançadas, como arquitetura de nuvem, desenvolvimento de software e machine learning, ganham em média 59% mais do que profissionais em posições similares que não usam as mesmas habilidades. Em números, o rendimento extra é de R$ 32 mil por ano.

“O domínio das habilidades digitais também está relacionado a taxas significativamente mais altas de satisfação com o trabalho, sentimento de segurança no emprego e aumento de produtividade”, analisa o diretor geral para o Setor Corporativo da AWS Brasil, Cleber Morais.

O estudo analisou ainda o impacto que uma força de trabalho mais preparada para adotar as novas tecnologias tem nos resultados das empresas, revelando que as organizações que integram habilidades avançadas, nuvem e tecnologias digitais superam consistentemente seus pares não digitais.

“As habilidades digitais avançadas adicionam mais de US$ 6 trilhões (R$ 30 trilhões) ao PIB global ao tornar os trabalhadores mais produtivos”, explica o economista-chefe do Gallup, Dr. Jonathan Rothwell. Além dos benefícios macroeconômicos para empresas e governos, trabalhadores com habilidades digitais avançadas levam para casa cerca de US$ 25 mil (R$ 130 mil) adicionais por ano em países de alta renda e cerca de US$ 7 mil (R$ 35 mil) em países de renda média, em comparação com trabalhadores com a mesma educação e experiência.

Um empecilho para atingir todo este potencial é a escassez de talentos: segundo 93% das empresas, as habilidades digitais serão muito importantes ou extremamente importantes para os negócios nos próximos cinco anos. No entanto, 76% consideram desafiadora a contratação de profissionais com o perfil desejado, e metade delas afirma que isso acontece devido a uma escassez de candidatos qualificados.

Morais comenta que o estudo é parte do compromisso da AWS de fornecer treinamento gratuito em habilidades de computação em nuvem para 29 milhões de pessoas até 2025 em todo o mundo, com o objetivo de reduzir o descompasso entre as competências dos trabalhadores e a demanda de um mercado cada vez mais digital.

“A maioria dos profissionais brasileiros deseja desenvolver habilidades digitais, mas encontra obstáculos, sendo que o mais citado é o custo da qualificação. A AWS está ampliando ainda mais seus programas gratuitos de capacitação em computação em nuvem para que o fator financeiro deixe de ser um impedimento para quem pretende se capacitar e evoluir na carreira”, completa o executivo.