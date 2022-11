Débora Chagas assume área de novos negócios da Numerik

Débora Chagas, com passagens pelo Sebrae e como head de startups do Instituto Caldeira, acaba de assumir como diretora de novos negócios da Numerik, consultoria especializada em ajudar empresas e instituições a se posicionarem no mercado, com propósito. "Chego para esse desafio trazendo toda a minha bagagem de inovação, com foco de ajudar e acelerar a expansão da Numerik", comenta. A gestora explica que atuará menos na execução e mais focada no desenvolvimento de novos projetos.

A Numerik, liderada por Eduardo Lorea, está envolvida em uma série de programas de inovação aberta, iniciativas com startups e estratégias de inovação e ESG. Na semana passada, esteve presente no Rio Innovation evento no qual, pelo segundo ano, fez a curadoria da área Turistech Zone. Aliás, em breve a empresa deve anunciar novidades envolvendo o tema da inovação e do turismo.

"Estou bem animada. É uma grande mudança e a Numerik é uma consultoria muito bem posicionada, com uma série de clientes e projetos relevantes", finaliza Debora.