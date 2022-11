Nizan Guanaes: precisamos de líderes com alma

Estrategista de comunicação das principais marcas do Brasil e eleito um dos cinco brasileiros mais influentes pelo jornal britânico Financial Times, Nizan Guanaes acaba de lançar o livro "Você aguenta ser feliz?". Aliás, temas como felicidade e líderes e empresas inspiradores fazem cada vez mais parte do seu dia a dia. Talvez por isso, a postura de alguns líderes, em especial de Elon Musk que assumiu o Twitter recentemente e fez da demissão dos colaboradores da companhia um espetáculo para o mundo, o incomode tanto.

"Ele tem um carro e um foguete, talvez a gente precise comprar uma alma para ele", disse o publicitário, durante o Rio Innovation Week, que aconteceu semana passada, no Rio de Janeiro, referindo-se às empresas Tesla e SpaceX, fundadas por Musk.

Confira alguns dos principais insights de Nizan compartilhados com a plateia durante o encontro de inovação.

• Chefes da idade da pedra lascada

Não adianta você ter uma empresa inovadora e ser um chefe da idade da pedra lascada. Precisamos construir um mundo em que as nossas ações tenham sintonia com o nosso propósito. Esse também é o papel dos empreendedores. Warren Buffett e Bill Gates, fizeram muito dinheiro, mas são líderes inspiradores. A busca por talentos hoje em dia é brutal e, para atrair as pessoas, não adianta só você ficar dando participação ou dinheiro, porque alguém vai dar dinheiro e felicidade.

• Líder sem alma

Não faz sentido você ter todo o dinheiro do mundo se você perder a sua alma. O Elon Musk tem um carro e um foguete, talvez a gente precise comprar uma alma para ele. De repente, o coração dele está no piloto automático, não sei. Eu, como líder, já fiz muita bobagem, isso faz parte. Mas, precisamos sempre evoluir. Por isso, o que eu digo para os jovens, e os empreendedores hoje em dia é: escolham bem os seus ídolos.

• Empresas inspiradoras

O propósito da N Ideias, empresa que fundei, é claro, e as pessoas que trabalham comigo sabem, é um mantra. Cuidamos de clientes como se fossem causas e de causas como se fossem clientes. Hoje em dia, eu quero trabalhar apenas com empresas que me inspirem. E, ainda assim, cuido apenas de sete, oito clientes, porque eu também quero ter tempo na minha agenda para viver.

• Você aguenta ser feliz?

Esse é um questionamento do nosso tempo. A grande epidemia global que vivemos é a da solidão, dos vícios, sejam eles de celular, de álcool, de remédios para dormir. Precisamos ter em mente que o grande motivo da vida é a felicidade. Está escrito no primeiro parágrafo da constituição americana: todos os seres humanos têm direito à felicidade. Trabalhar com algo que você ama é fundamental, porque muito do seu dia é dedicado ao trabalho, mas o lazer é ainda mais importante.

• O poder da resiliência

Quando eu quando abri a minha primeira empresa, em 1989, fui na Icatu, apresentei o projeto, e eles investiram US$ 1 milhão em mim. Foi maravilhoso, saí de lá felicíssimo. Abri a minha agência em 19 de setembro de 1989. Em janeiro de 1990, o Fernando Collor foi eleito e, no dia seguinte, anunciou o congelamento das contas e poupanças, e levou toda a grana que eu tinha. Isso é só um exemplo das complexidades que surgem. Todos os empreendedores que estão aqui vão enfrentar grandes dificuldades, e precisam se preparar mentalmente para seguir em frente.