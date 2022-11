Ventiur ajuda a selecionar 300 startups para Rio Innovation

A aceleradora gaúcha Ventiur selecionou 300 startups de todo Brasil para participarem do Rio Innovation Week, de um total de 580 que foram atraídas para um desafio proposto pelo Sebrae. E, detalhe, tudo isso em duas semanas.

“Estamos orgulhosos de apoiar o Sebrae nacional nesta iniciativa que impulsiona 300 negócios. Essas empresas receberam acesso integral ao evento, espaço para exporem seus produtos e soluções, ambiente favorável a conexão com clientes, parceiros e inclusive possíveis investidores, comenta o sócio da aceleradora, Leonardo Mezzomo.

Guilherme Kudiess reforça a ação. "As empresas estão expondo suas soluções para o público do evento e também para investidores. Essas conexões são muito importantes para os empreendedores".

O presidente do Conselho de administração da Ventiur, Carlos Klein, comenta que a aceleradora tem realizado uma série de iniciativas em diversos estados brasileiros, como Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Amapá, Mato Grosso e Tocantins, e visto muitas iniciativas importantes para o ecossistema de empreendedorismo.

"Eventos como o Rio Innovation Week são importantes porque dão mais visibilidade para a temática da inovação e geram conexões. Com isso, se tornam um fator importante para a atração de investimento, gerar interações e fazer com que boas iniciativas transbordem", analisa.

Sebrae

O Sebrae desembarcou no RIW com as 300 startups selecionadas em parceria com a Ventiur e também irá apresentar os seus programas, com atendimento personalizado ao público no seu estande oficial. O Palco Sebrae trará uma agenda específica para as micro e pequenas empresas.

Os Agentes Locais de Inovação (ALI) também estarão distribuídos por todo o RIW, oferecendo consultoria e iniciação em inovação para os negócios interessados. Mais de 50 profissionais atuarão divididos por áreas estratégicas como transformação digital, educação e agronegócio.