Braskem anuncia centro de inovação renovável em Lexington

A Braskem, líder de mercado e pioneira na produção de biopolímeros em escala industrial, anunciou nesta quinta (10) a construção de um novo centro de inovação renovável localizado em Lexington, no estado norte-americano de Massachusetts. Com 3.252 metros quadrados, o espaço irá se concentrar na aceleração de inovação de produtos químicos renováveis e materiais sustentáveis.

A capacidade do novo centro vai ampliar as competências da Braskem em biotecnologia, catálise, engenharia de processos e inovação aberta. Será dado foco especial à ciência e engenharia em estágio inicial relacionadas com a conversão de matérias-primas à base de biomassa — incluindo açúcares, celulose, óleos vegetais e lignina — em produtos químicos e materiais sustentáveis. Isso vai aprimorar os recursos da Braskem dedicados à descoberta de tecnologias que irão gerar novas ofertas voltadas ao crescimento e centradas na circularidade de carbono. O novo centro de inovação é a mais recente expansão da presença global de inovação e tecnologia da Braskem.

“Nosso novo centro de inovação renovável reflete o compromisso contínuo da Braskem com uma economia circular neutra em carbono e com efeitos positivos para o meio ambiente", comentou Mark Nikolich, CEO da Braskem America.

Segundo ele, a Braskem pretende investir cerca de US$ 20 milhões para construir nosso centro de inovação renovável e vai continuar investindo no desenvolvimento e na retenção de uma equipe de inovação de padrão internacional, baseada na região metropolitana de Boston. "A meta é criar propriedade intelectual exclusiva nas áreas de produtos químicos e materiais sustentáveis. E tudo isso será fundamental para o sucesso futuro dos negócios globais da Braskem”, reforça.

O anúncio desta quinta-feira (10) ocorre principalmente graças ao trabalho da atual equipe de pesquisa da Braskem em Boston, comandada por Daniel MacEachran, diretor global de biotecnologia da empresa, que está liderando a expansão do novo centro de inovação e da equipe profissional.

A fase inicial de projeto e construção já se encontra em andamento, e a Braskem espera que o projeto seja concluído no segundo semestre de 2023, após obter validação final e comissionamento.

O novo centro está estrategicamente baseado no ecossistema de inovação e biotecnologia da área metropolitana de padrão mundial de Boston, localizado a uma hora de carro de mais de 60 universidades e faculdades. O trabalho no novo centro em Lexington vai complementar a atuação global da Braskem em pesquisa e desenvolvimento, realizado atualmente nas cidades brasileiras de Campinas e Triunfo, e em Pittsburgh, no estado norte-americano da Pensilvânia.