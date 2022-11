Rio Innovation quer ajudar a democratizar cultura da inovação

Com a missão de ajudar a colocar o Brasil no mapa mundial da inovação, o Rio Innovation Week acontece até sexta-feira no Pier Mauá, Rio de Janeiro, com a aposta em um mix de grandes nomes da tecnologia, do empreendedorismo e do mundo das artes. Do cineasta e roteirista Spike Lee e do vocalista da banda Iron Maiden, Bruce Dickinson, ao empreendedor serial do Vale do Silício (EUA), Steve Black, e o autor do livro Receita Previsível, considerado a bíblia de vendas, Aaron Ross.

"Falar sobre inovação é falar sobre futuro, e o futuro deveria ser sobre pessoas. Vamos usar a nossa imaginação para imaginar um mundo no qual poderemos, de fato, ajudar a consertar o mundo, a mudar as coisas", disse Dickinson, que empolgou os participantes.

O CEO da JR Diesel, Geraldo Rufino, falou sobre positividade e o poder do trabalho conjunto. "Fortaleça o outro que ele se transforma em uma locomotiva e, assim, você monta um time forte. Não regule conhecimento e não subestime o outro, faça com que ele se destaque. Para aprender, basta aceitar que você precisa ouvir", destacou ele, uma das atrações do Farani Stage.

Ao todo, a expectativa do encontro de tecnologia, inovação e negócios é que o evento, que conta com uma estrutura de 50 mil m² e 1,5 mil palestrantes confirmados, receba 5 mil investidores, com mais R$ 2 milhões disponíveis para investir.

"O importante é que estamos contribuindo para democratizar o acesso à informação da inovação para que as pessoas se inspirem a construir uma cultura sólida para esse tema, e que entendam o quanto isso pode impactar o seu negócio", comenta o CEO do grupo de inovação e investimento Sai Do Papel e cofundador do Rio Innovation Week, Carlos Júnior.

Para ele, a ampliação do número de eventos sendo criados no Brasil e vindos de outros países com essa temática no Brasil mostra o amadurecimento do ecossistema brasileiro de inovação.

"É importante essa união de todos para que, juntos, possamos nos fortalecer, buscar mais recursos para as empresas nacionais e, ao mesmo tempo, disseminar todo esse conhecimento. O RIW é nacional, mas 80% do público é do Sudeste, e o mesmo acontece com os eventos que acontecem no Sul e Nordeste, que atraem mais o público local. Essas conexões são importantes para termos uma maior diversidade", destaca.

Júnior exemplifica comentando que o RIW e o South Summit Brasil, que acontece em Porto Alegre, estão iniciando um namoro. "Vamos receber aqui representantes do South Summit. Precisamos fortalecer o nosso ambiente", reforça.