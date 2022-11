Kwai lança recurso para usuário enviar "mimo" a criadores

Com o objetivo de incentivar os criadores a produzirem conteúdos de qualidade, o Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos com mais de 45 milhões de usuários mensais ativos, lança o recurso “Mimo”. Por meio desta funcionalidade, os seguidores contribuir, em forma de dinheiro, para os vídeos de seus criadores favoritos.

Para isso, basta acessar um dos conteúdos diretamente no perfil do criador na plataforma, clicar no botão de compartilhar, selecionar a opção “Mimo” e em seguida escolher entre as sugestões de valores, que são: R$ 4,90, R$ 10,90 e R$ 39,90. Na sequência o criador receberá oficialmente a sua bonificação.

O valor irá integralmente, sem cobrança de comissão pela plataforma. Com o novo recurso, um seguidor pode enviar até R$ 500,00 por dia em mimos e um criador de conteúdo pode receber até R$ 1 mil por dia.

Para quem criador de conteúdo, basta ativar a opção para receber o “Mimo” no perfil no app, clicar no botão “Central do Criador” e depois em “Mimo para Criador”. Na página a seguir vão aparecer todas as missões que devem ser cumpridas antes de ativar a função.