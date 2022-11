ConnectFarm apresenta case de agricultura regenerativa na COP-27

A ConnectFarm, empresa de tecnologia para o agronegócio que realiza recomendações agronômicas com base em dados a mais de 500 produtores em todo o país, participa da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que tem como principal objetivo limitar o aquecimento global. A COP-27 iniciou no último domingo e acontece até o dia 18 de novembro em Sharm El Sheikh, no Egito.

A AgTech foi convidada pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) para integrar a delegação brasileira. A empresa foi selecionada em função do seu estratégico de mitigação de carbono, agricultura de baixa emissão e novas tecnologias para o aumento da produtividade e sustentabilidade no campo. Além disso, o trabalho com algoritmo proprietário, o Índice de Gestão Ambiental (IGA), que faz o cruzamento de informações de atributos do solo, das plantas e do ambiente para estimar o potencial produtivo de cada talhão, também chamou a atenção da entidade.

“Somos uma empresa de tecnologia com foco em maximizar recomendações por meio do nosso algoritmo proprietário, para promoção de planejamento de safra mais assertivo, gestão e governança sobre os processos do manejo e tomada de decisão, para obtenção de maior produtividade e sequestro de carbono”, comenta o CEO da ConnectFARM, Rodrigo Franco Dias. “Tudo sob um contexto de agricultura regenerativa e sustentabilidade ambiental”, acrescenta.

No palco Empreendedor Sebrae de “Estratégias e Fontes de Financiamento das Energias Limpas no Brasil, Dias apresenta nesta quarta (9) o painel “Mensuração e Técnicas de Manejo Sustentável para Fixação de Carbono no Solo em Produção Agrícolas de Biodiesel e Etanol”. Resultados do trabalho de consultoria agronômica em mais de 1,5 milhão de hectares em dez estados do país e em parcerias com as multinacionais Bayer e Syngenta, para aplicação de agricultura de conservação, por meio de plantas de cobertura, em biomas como o Cerrado e o Pampa.