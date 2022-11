"Gêmeos Digitais" acelerará Metaverso em 2023, diz IEEE

A tecnologia Gêmeos Digitais (GD), uma cópia digital de um produto ou processo, desenvolvido para se comportar da mesma maneira que seu correspondente real, é uma forte tendência para 2023. E, mais do que isso, a tendência é que impacte fortemente a forma que as pessoas utilizam o metaverso.

Isso porque, se hoje a interatividade nesses ambientes que unem o mundo físico e digital ainda é limitada, o uso de GD (Digital Twins, em inglês) proporciona novos tipos de interação humana, com o desenvolvimento de óculos de realidade aumentada e headsets de realidade virtual muito mais avançados e responsivos, chegando a dispositivos que simulam calor, cheiro movimento e até mesmo o toque.

“Essa tecnologia permite iniciar uma nova era na realização de experimentos, exploração de novas abordagens e identificação de novas soluções para mitigar problemas socioeconômicos e para otimizar a utilização de recursos naturais”, comenta Paulo Miyagi, membro do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE), organização profissional do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade.

Um fluxo bidirecional de dados e informações entre os gêmeos digitais e físicos permite que alterações realizadas no item real sejam atualizadas de forma dinâmica no modelo digital, além da geração de ações no gêmeo físico devido a ocorrências na representação digital. De acordo com o especialista, isso permite desde simulações complexas com cenários adversos na indústria até o desenvolvimento de dispositivos hápticos, que simulam sensações como o toque humano.

Um GD pode ser utilizado para qualquer equipamento, processo ou sistema para receber os dados gerados e simular toda a operação, gerar previsões e diagnósticos sobre o comportamento daquele equipamento, processo ou sistema.

Essa simulação pode ser feita com o uso de modelos matemáticos construídos a partir de teorias científicas e análise de dados e elementos que constituem o equipamento, processo ou sistema e o ambiente em que está inserido, incluindo pessoas. “O GD pode exercer um papel fundamental na formação de recursos humanos, na previsão de cenários e na antecipação de medidas de controle, proteção e segurança, inclusive para eventos inesperados", analisa Miyagi, que também é professor da Universidade de São Paulo (USP).

Na indústria, o GD pode ser utilizado em diversos momentos do ciclo de vida de um produto. Na fase de projeto, o GD pode ser um protótipo virtual do produto ou sistema, utilizado em experimentos para melhorar e proporcionar uma melhor compreensão do produto ou sistema e dos processos envolvidos. "O GD também pode funcionar bem para produtos ou sistemas já em operação, tanto para monitoramento e manutenção do sistema real, quanto na busca de uma otimização e melhoria contínua do produto ou sistema real", finaliza.