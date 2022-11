Climate tech, Energia das Coisas estará na COP-27

A Energia das Coisas, integrante do Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc), será uma das startups presentes na Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP 27). O evento acontecerá entre os dias 06 e 18 de novembro, em Sharm el- Sheik, no Egito. A startup é especializada em metrificar consumo de energia vinculada a emissões de CO2, com objetivo de aumentar a competitividade de negócios reduzindo seus custos com energia. Esta oportunidade veio por meio da iniciativa do Sebrae, que leva empresas e startups brasileiras para a COP 27. "A relevância da presença na COP vai além das perspectivas de negócio. O fato de climate techs estarem presentes neste evento denota algo extremamente crítico, que é o papel das novas tecnologias como facilitadoras de transformações culturais pró conservação de recursos", comenta Rodrigo Lagreca, fundador e CEO da startup. Um dos desafios que a startup enxerga é a questão cultural. Isso porque, segundo o empreendedor, a conservação de energia, como outros hábitos pró ambientais, sempre esbarra na dificuldade de convencer as pessoas a terem ação direta. "Precisamos aprofundar a discussão sobre como a transformação digital pode ajudar na demanda de formar cultura pró ambiental, que não é nova e sempre desafia governos e empresas sobre como avançar, e nisso não há ambiente mais propício a isso do que a COP 27", analisa. A sua visão é a de que, ao participar de um evento como esse, a Energia das Coisas, passa a se inserir nas discussões que fomentam esses processos, além de disponibilizar-se para estabelecer parcerias e cooperações internacionais. "Nossa solução é uma demanda global, portanto qualquer lugar do mundo pode usá-la, e será enriquecedor entender as necessidades de diferentes culturas e países", diz Lagreca. A climate tech, startup focada em soluções climáticas, faz parte do NAVI, hub de Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Novas Tecnologias, do Tecnopuc. O hub tem como missão conectar empreendedores, corporações, investidores e pesquisadores para fomentar iniciativas e negócios com o apoio da Inteligência Artificial (IA). A COP 27 é o maior evento global da área do clima e meio ambiente, onde decisões sobre metas de emissões de carbono e objetivos de sustentabilidade são traçados e combinados.

Wilson Sons atualiza versão de sistema do Tecon Rio Grande

Nova plataforma permite adicionar módulos como apps, reduzindo tempo e investimento

Tecon Rio Grande/Divulgação/JC

A Wilson Sons atualizou a versão do sistema para operações do Tecon Rio Grande - a solução de gestão de terminais portuários Navis N4 foi lançada em 2021 e traz uma série de melhorias na versão 3.8, como a mobilidade para vessel e yard planners, ou seja, o plano do navio e do pátio, que agora podem ser feitos via tablet. A nova plataforma também permite adicionar módulos novos como se fossem aplicativos, reduzindo tempo e investimento em novos recursos. Além de ser um sistema mais moderno, que prepara o terminal para novos investimentos em automação, a ferramenta também agiliza a gestão de EDI's (Intercâmbio Eletrônico de Dados, em português) para administração de interface com armadores. Há ainda ganho de performance geral e na velocidade do sistema, uma vez que reduz a incidência de falhas de funcionamento. "Este sistema coloca o Tecon Rio Grande entre os terminais que possuem sistema de última geração, mantendo o nosso compromisso com a modernidade operacional e automação dos nossos processos", enfatiza o diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti. Segundo ele, foi realizado um investimento de R$ 250 mil para esta migração. "Estima-se no mercado que esta implementação pode custar até R$ 540 mil, mas com a expertise do time multidisciplinar do nosso terminal foi possível desenvolver boa parte desta demanda internamente, resultando em uma economia de cerca de 53,7%", analisa.

De olho no mercado exterior, Cadastra adquire a M3

Bacchin, CEO da Cadastra, e Ribeiro, fundador da M3, celebram parceria

Cadastra/Diuvulgação/JC