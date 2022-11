Faster anuncia captação de R$ 8 milhões

A Faster, startup que projeta transformar a forma como empresas contratam serviços de design, anunciou a captação de R$ 8 milhões. A rodada Seed foi liderada pela Domo Invest e teve a participação de investidores como o CEO da Dafiti, André Farber, de executivos que ajudaram a construir empresas como Nubank, Loft e Gympass, e fundadores de Neon, Yuca, ContaAzul e Raccoon.

O investimento para a martech, startup de marketing, será para a equipe de tecnologia, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de produto. O aporte será realizado em dois momentos, conforme o atingimento de metas.

Fundada em 2021 por Vitor Filipe, CEO, e Daniel Dahia, CRO, a Faster ajuda organizações a otimizar o trabalho dos times de marketing e dar vazão a projetos de design que precisam ser entregues rapidamente, incluindo demandas de social media, comunicação interna, banners, infográficos, apresentações, entre outras soluções criativas.

Através de uma plataforma, essas equipes de marketing podem solicitar peças de design para times profissionais em menos de 3 minutos e organizar esses projetos de forma mais eficiente, como um Trello feito especialmente para trabalho criativo. Além disso, a plataforma permite que essas equipes forneçam feedbacks, organizem as demandas e armazenem seus materiais de marca.

“De um lado, trazermos os melhores criativos do Brasil, de outro, os melhores times de marketing podem pedir qualquer peça de design de forma intuitiva. É um software que nunca foi desenvolvido no Brasil”, comenta Filipe.

A contratação dos serviços da startup funciona por meio de assinatura – o cliente recebe um pacote de créditos que podem ser trocados por diversos tipos de materiais criativos.

Além de investir em tecnologia, a startup está criando o que chama de comunidade criativa: um local onde designers e criativos possam ter um ambiente de troca constante, benefícios e um ecossistema completo que permite que eles atinjam o extraordinário. “Nosso país sempre foi reconhecido no mundo pelo talento de nossos criativos e chegou o momento de sermos reconhecidos por tecnologia criativa também”, explica o gestor.

Atualmente, a Faster conta com mais de 70 empresas em seu portfólio, incluindo ¼ dos unicórnios brasileiros, como Hotmart, Unico, iFood e VTEX e grandes empresas, como Nubank, WeWork, Ambev e Loreal. Em 2023, reforça Dahia, o objetivo é aumentar para 150 esse número e triplicar a receita.

"Não haverá um time de marketing incrível no Brasil que não vai usar a Faster nos próximos 2 anos”, conta Daniel. A startup conta com um time de 70 pessoas e o desafio de atrair cada vez mais talentos para compor uma comunidade de criativos com os melhores profissionais do mercado.

Segundo o levantamento Digital AdSpend, realizado pela IAB Brasil em conjunto com a Kantar IBOPE Media, a publicidade digital teve um crescimento de 12% no Brasil entre janeiro e junho deste ano, totalizando R$ 14,7 bilhões. Desse montante, mais de 70% é investido através de peças de design nos variados canais de distribuição.

Diante desse cenário, as startups de tecnologia voltadas para soluções para o mercado de marketing, as martechs, têm se demonstrado essenciais. “Estamos convictos do potencial que a solução e time Faster possuem de entregar, através de tecnologia, a conexão entre profissionais de design e grandes empresas. Essa ponte desbloqueia um gargalo atual de grandes empresas na produção de seus ativos criativos, e, na outra ponta, alimenta o que vemos de futuro do mercado de trabalho através da criação da comunidade criativa do futuro”, afirma o sócio-fundador da Domo Invest e gestor do fundo Enterprise, Marcello Gonçalves.