Porto Alegre inaugura primeira loja conceito da TIM

Patricia Knebel

Uma loja voltada para a experiência dos clientes, com equipamentos e aparelhos de última geração, espaços para bate-papo e coworking foi inaugurada pela TIM no Shopping Praia de Belas. É a primeira unidade conceito da operadora no Rio Grande do Sul, e que reforça o conceito de omnichannel, em que o cliente pode experimentar acessórios e smartphones já com a tecnologia 5G e até equipamentos para conexão de residências, através da Internet das Coisas. Em novembro, a capital gaúcha também ganhará outra loja conceito, no BarraShoppingSul.