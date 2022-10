5G: 2023 marcará início do foco em serviços, diz CEO da Ericsson

Depois de meses de espera, 2022 marcou o início da ativação do 5G nas principais capitais brasileiras. Para o próximo ano, além das operadoras seguirem acelerando a ampliação da rede e das coberturas, será o momento para começarmos a ver chegar ao mercado uma nova gama de serviços viabilizada pela quinta geração. Essa é a aposta do presidente da Ericsson para o Cone Sul da América Latina, Rodrigo Dienstmann. “Estamos animados com esse início de jornada, especialmente por entendermos que a possibilidade do 5G é muito mais que prover velocidade maior”, diz. A Ericsson inaugurou, em março de 2021, a primeira linha da América Latina dedicada exclusivamente à produção da tecnologia 5G em sua fábrica em São José dos Campos, no interior de São Paulo. É o resultado de um investimento de R$ 1 bilhão em pesquisa, desenvolvimento e produção do 5G da nova tecnologia no Brasil, para o período de 2020 a 2025.

Mercado Digital – O 5G finalmente chegou ao Brasil. Como tem sido essa primeiro ano e o que podemos projetar para 2023?

Rodrigo Dienstmann – O ano de 2022 praticamente acabou e o que estamos fazendo agora é executar o que foi planejado pelas operadoras, nossas principais clientes, nos últimos 12 a 24 meses. Mesmo antes do leilão do 5G já tinha muita coisa sendo preparada. Esse ano, o 5G representou 25% dos investimentos totais das operadoras móveis, e em 2023 isso deve passar de 50%. No próximo ano podemos esperar o começo de um maior balanço entre a implantação de rede 5G e a criação dos novos serviços. Estamos vendo indústrias vindo conversar com a Ericsson para isso já. Estamos animados com esse início de jornada, especialmente por entendermos que a possibilidade do 5G é muito mais que prover velocidade maior. Esse atributo é importante, claro, mas especialmente porque está aliado com uma baixa latência, maior densidade, que abrem possibilidade de crescimento em outras áreas de negócios para as operadoras.

MD – O que podemos esperar do ponto de vista de serviços para os usuários finais e empresas?

Dienstmann – Nesse primeiro momento, a correria é pela cobertura, mas depois temos duas frentes nas quais veremos o 5G avançar muito. Uma delas é o mercado empresarial, com aplicações para o agronegócio, varejo, logística e muitas outras verticais do mercado. E, então, teremos a criação de novos serviços para o consumidor final, que tem o smartphone na mão, e para os óculos de Realidade Virtual, que irão demandar serviços que precisam do 5G. E tem ainda uma terceira área de oportunidade que é de prover aos desenvolvedores de aplicações a possibilidade de usarem APIs das redes das operadoras para criar esses serviços. Como parte dessa estratégia, no ano passado adquirimos o provedor de nuvem, a Vonage Holdings. As pessoas se associam e podem colocar seu app na loja da Vonage, tudo se nem precisar falar com o fabricante.

MD – O Brasil pode se tornar protagonista nesta tecnologia?

Dienstmann – Os investimentos que fizemos se mostraram importantes para os primeiros passos da nossa caminhada. O leilão privilegia isso, pois traz o Brasil para a linha de frente da tecnologia. Fora da Ásia, somos o país que tem mais redes standalone (considerado o 5G puro, pois usa redes exclusivas para essa geração). O leilão também teve um caráter de inclusão digital, com a obrigação de cobertura, especialmente onde tem gaps, como na Amazônia, beira de estradas e em pequenas cidades.

MD – Que outras tecnologias estão sendo habilitadas pelo 5G?

Dienstmann – A EDGE computing (arquitetura que aproxima a computação e o armazenamento de dados, melhorando os tempos de resposta e economizando largura de banda) e o 5G andam lado a lado pois a capacidade das redes de 5G permite a desmaterialização do poder computacional. Assim, pela lógica, não precisaremos mais ter um tremendo poder computacional no nosso smartphone ou em um dispositivo conectado a um sensor no campo, pois agora poderá estar no EDGE. Até porque, colocar muita capacidade computacional nestes dispositivos encarece muito. As tecnologias de Realidade Virtual e Realidade Aumentada também se beneficiarão muito com a quinta geração. E com todos estes dispositivos conectados, temos maior geração de dados, o que torna ainda mais importante o uso de soluções de Big Data, Machine Leraning e Inteligência Artificial.