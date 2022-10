Alana AI é a vencedora do Sebrae Like a Boss

Vinte e quatro startups participaram das batalhas que premiaram a Alana AI (Porto Alegre), a InovaPictor (Novo Hamburgo) e a Olá Doutor (Caxias do Sul) como as grandes destaques do Desafio Sebrae Like a Boss da 31ª Mercopar. O evento que destacou a Alana AI como destaque principal, contou ainda com as startups Ésses (Santa Cruz do Sul), Flixpet (Porto Alegre) e PainelConstru (Porto Alegre).

“Tivemos empate na casa decimal entre o primeiro e o segundo lugares e desempatamos no modelo de negócio. Isso mostra o quanto boas são as soluções e reforça por que o Rio Grande do Sul é referência em inovação”, avalia o Head de Startups no Sebrae RS, Alcir Cardoso Meyer.

As seis finalistas foram as vencedoras das batalhas realizadas durante os primeiros três dias da feira.

"Queremos ajudar a criar o entendimento de que a Inteligência Artificial não vai dominar o mundo, mas é uma ferramenta de trabalho que pode otimizar a nossa vida para que sejamos mais estratégicos e criativos no nosso trabalho e nas nossa escolhas”, disse Romeu Torma, que fez o pitch da Alana AI.