Brasil é a locomotiva da América Latina, diz Maioral

Se cloud vem crescendo de forma acelerada na América Latina, um dos grandes responsáveis por esse movimento é o Brasil.

"A América Latina foi a região do mundo que virou para cloud mais rapidamente. Os líderes têm uma mentalidade de startup e o Brasil, de fato, é a locomotiva da região", comenta o presidente da Oracle no País, Alexandre Maioral.

Sobre a guinada do mundo on premise software (modelo tradicional em que o software é instalado e executado em computadores) para cloud, Maioral diz que a Oracle, de fato, começou atrasado no mundo cloud, mas isso também trouxe benefícios. "O resultado disso é que existem hoje empresas mais penetradas, por outro lado, entendemos o movimento e acabamos saindo com uma tecnologia mais madura que as outras empresas, o que nos traz uma grande vantagem", diz.

O executivo lembra que o propósito da empresa é, cada vez mais, estar perto e ser peça atuante no sucesso dos clientes. "Queremos transformar vidas através da tecnologia, dados e inovação. No Brasil, já fizemos essa mudança de visão em retail e utilities e agora iremos com força na saúde", conta.