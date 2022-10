Com multicloud, gigantes terão que cooperar, alerta Rodrigo Galvão

Imagina uma capa de infraestrutura tecnológica acima da qual estão todas as aplicações de negócios. A capa, no caso, é a cloud, e é a oferta feita a partir disso que deve se tornar a grande arena de disputa dos players globais que atendem esse mercado.

"Não dá para dizer que a tecnologia é commodity porque, de fato, tem muito valor agregado, mas é no nível de serviços que oferecemos aos clientes que está o nosso grande diferencial", afirma o vice-presidente sênior de Tecnologia da Oracle América Latina, Rodrigo Galvão.

O Oracle Cloud World, que aconteceu na semana passada, em Las Vegas (EUA), confirmou o avanço do conceito de multicloud. É a lógica de que, cada vez mais, os clientes poderão escolher ter infraestrutura e serviços de computação em nuvem de diferentes fornecedores em uma única arquitetura heterogênea.

Neste caso, grandes players que sempre foram concorrentes na oferta de cloud, como Oracle, Microsoft e AWS, por exemplo, passam a atuar juntos.

"O mundo mudou, não existe mais essa de amigo ou inimigo. Se o meu cliente escolher ter a infraestrutura de outra empresa, tudo bem, eu vou garantir que ele tenha o melhor serviço rodando ali", reforça o vice-presidente executivo da Oracle América Latina, Luiz Meisler.

Ele destaca a transformação pela qual a Oracle vem passando nos últimos anos, uma mudança de cultura e a criação de uma mentalidade de ecossistema muito forte. "Estamos na vanguarda porque temos o foco no cliente, na opção que ele fizer. Essa nossa postura é um reconhecimento de que o novo mundo é assim", analisa.

Meisler aproveitou o bate papo com jornalistas da América Latina, durante o evento, para destacar o momento "único" vivido pela companhia. "Demos um salto espetacular em produtos e serviços. Estamos crescendo dois dígitos na região, e em um ritmo bem acelerado", reforça.

Em termos de consumo, um dos componentes da receita, o crescimento está sendo de três dígitos. "A nossa competência hoje são nossos parceiros e, dentro dessa visão de multicloud, isso é altamente estratégico.

Precisamos pensar sempre de forma distinta e disruptiva, porque é isso que o mundo precisa", complementa Galvão.

Para ele, esse é um momento ímpar no Brasil para esse crescimento, já que a pandemia fez com que as empresas entendessem que precisam de fato da tecnologia para acelerar. "A adoção cresceu muito e a Oracle já cresce mais em cloud que as outras empresas. E o Brasil é a locomotiva da América Latina", ressalta. "Com multicloud, estamos deixando que os clientes tomem as suas decisões de escolha. A nossa arquitetura é totalmente aberta, e esse é um grande diferencial da Oracle", aponta.