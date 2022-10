Tecnologia apoia estratégias na F1 e até engajamento com fãs

Bilhões de simulações de estratégia de corrida são realizadas pela Red Bull Racing, apoiada pelo Oracle Cloud Infrastructure (OCI), para ajudar os seus pilotos a vencer. E pelo jeito tem dado certo. O bi-campeão mundial da Fórmula 1, o piloto Max Verstappen, esteve no Oracle Cloud World 2022 para compartilhar alguns dos resultados da temporada.

O Oracle Red Bull Racing fez 25% mais simulações nesta temporada para dar vantagem a seus pilotos, gerando insights em tempo real sobre o desempenho e inúmeros outros fatores para apoiar a tomada de decisão.

A equipe de Fórmula 1 também aposta na tecnologia para o desenvolvimento de motores e como forma de aumentar o engajamento com os fãs, com o uso do Oracle CrowdTwist Loyalty and Engagement. Uma das novidades desenvolvidas foi o The Red Bull Racing Paddock, uma plataforma que permite que os fãs ganhem pontos para obter brindes exclusivos e downloads digitais. É possível resgatar 35 mil recompensas digitais e enviar perguntas para a equipe.