Suzano usa blockchain da Oracle para monitorar logística

São 2,4 milhões de hectares plantados, sendo 40% preservados, e 1,2 milhão de árvores plantadas no mundo. Esses são os números da Suzano, companhia de papel e celulose, uma das poucas no mundo com o selo de carbono negativo. "Temos o maior ciclo de plantio de árvores do mundo e, quanto mais a Suzano cresce, mais carbono conseguimos capturar ", relatou o executivo de transformação digital da companhia, Jefferson Mansano Ticianelli, em conversa nesta terça (18), com jornalistas, durante o Oracle CloudWorld, que acontece essa semana, em Las Vegas (EUA).

Os planos não param por aí. A meta é renovar mais de 40 milhões de carbono e muito deste trabalho todo só é possível graças ao uso da tecnologia. A empresa criou uma nova área, a digital tech, que tem como foco apoiar a estratégia da empresa de ser mais rápida, tecnológica e customer centric - focada no cliente.

Uma das ações foi reduzir de 10 para 3 sistemas que apoiam todo gerenciamento da operação: um ERP (gestão), um fiscal e o Oracle track and trace. A blockchain da multinacional de tecnologia para monitorar todo processo, desde o plantio de uma árvore, passando pelo transporte até a entrega do produto final nos mais de 100 países para os quais a Suzano exporta. "Com essa plataforma, conseguimos acompanhar e certificar todas as etapas dos nossos produtos", destaca Ticianelli.

O presidente da Oracle Brasil, Alexandre Maioral, comenta que esse é um exemplo do propósito da empresa de transformar negócios e vida das pessoas, neste caso, por meio da preservação ambiental. "Esse projeto é um grande case global, e exemplo a ser seguido por muitas companhias no mundo", ressalta.