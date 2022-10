PipeRun adquire 5hub e incorpora atendimento em múltiplos canais

De olho nas oportunidades de vendas que os mais de 150 milhões de brasileiros do WhatsApp, Telegram, Messenger e Instagram representam, a PipeRun anunciou a compra da 5Hub, startup que atua no mercado de conversational commerce. Juntas, as companhias vão chegar a 90 profissionais e um faturamento recorrente anual de R$ 12,5 milhões.

Essa é a primeira ação de M&A da PipeRun, que foi listada no ranking Exame Negócios em Expansão entre as empresas de pequeno e médio porte que mais cresceram em receita líquida no Brasil entre 2020 e 2021. Desde sua fundação, em 2017, a salestech optou pelo caminho do bootstrapping, contando apenas com recursos próprios.

Com essa aquisição, a plataforma de aceleração de vendas passa a incorporar a frente de atendimento omnichannel, atuando de ponta a ponta no processo. “Até aqui, nosso crescimento foi totalmente orgânico. Com essa aquisição, agregamos um novo componente à nossa trajetória de expansão. Vamos consolidar esse modelo. E já temos no nosso pipeline outras oportunidades de compra”, afirma o CEO Cezar Augusto Gehm Filho.

Ele conta que as duas empresas são parceiras desde 2018, e cresceram juntas. “Esse movimento agora foi natural. Unidos, vamos conseguir ter uma oferta mais completa ao mercado, que é gigantesco. Aceleração de vendas e atendimento omnichannel estão altamente relacionados”, destaca.

Ao seu lado na salestech estão os sócios Osvaldo Gehm e Fausto Reichert. A startup registra uma expansão de 500% na receita recorrente mensal (MMR) desde 2019 e deve dobrar, mais uma vez, de tamanho em 2022.

A perspectiva é que, mesmo com a aquisição, cada startup seguirá trilhando um caminho de autonomia. “Os produtos da 5hub continuarão com vida própria e poderão ser comercializados independentemente do nosso CRM de Vendas. E vice-versa. Nada muda com a ampla rede de integrações que foi formada até aqui, que seguirá em expansão”, pontua Fausto Reichert, Chief Revenue Officer (CRO) da PipeRun, que totaliza mais de 500 parceiros homologados, inclusive outros players de conversational commerce.

O processo de integração entre os times já está em andamento e deve ser concluído até o final do ano. A equipe da 5hub será absorvida, e os sócios-fundadores Sandro Wegner, Matheus Rosa e Jonas Schen seguirão na operação.

Com origem em Caxias do Sul/RS e presença nacional, a 5hub atende mais de 100 grandes empresas, incluindo marcas como Marcopolo, Brinox e Martiplast. A startup atua desde a captura de leads e vendas até o pós-vendas com o controle de protocolos e tabulação de dados.

Para o CEO da 5hub, Sandro Wegner, há uma identidade clara entre as duas startups. “Temos uma sinergia grande de valores e de cultura”, reforça, detalhando que a plataforma integra WhatsApp, Messenger, Instagram, e-mail, telefonia por voz, SMS, chatbot e Telegram. Recentemente, a empresa ficou no top 10 das melhores startups do Brasil do Sebrae Like a Boss, que contou com mais de 4 mil inscritos. Além disso, integra o programa de inovação do Instituto Hélice.