Google Cloud anuncia novas regiões e novidades em IA

O Google Cloud anunciou novos clientes, parcerias e inovações de produtos para ajudar organizações a se adaptarem às novas expectativas dos clientes e constantes mudanças nos mercados globais, durante o Next '22, que aconteceu na Califórnia (EUA).

Uma das novidades são os novos passos da companhia para fornecer “a nuvem de dados mais aberta, extensível e poderosa do setor”, juntamente com novos aplicativos e serviços para colocar a Inteligência Artificial do Google nas mãos de mais especialistas em dados. Isso inclui suporte do Big Query para dados não estruturados, um novo recurso que expandirá significativamente a capacidade das pessoas de analisar todos os tipos de dados

O Looker Studio, um pacote completo de business intelligence empresarial baseado na unificação do Looker e do Google Data Studio, e o Translation Hub, um novo agente de IA de tradução em escala empresarial que permite que as organizações localizem conteúdo de maneira econômica em mais de 135 idiomas, também surgem no pacote.

Para o CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, o evento deste ano ocorreu em um ponto de inflexão no setor de nuvem. “Os dados e a Inteligência Artificial estão transformando tudo ao nosso redor, e ecossistemas abertos e conectados são essenciais para tudo o que fazemos. Temos o orgulho de anunciar inovações de nuvem que ajudam as empresas a adotar a abertura e a interoperabilidade, além de celebrar as incríveis conquistas de nossos clientes e parceiros”, destacou.

A gigante de tecnologia também anunciou a chegada do Google Cloud em cinco novas regiões: Áustria, Grécia, Noruega, África do Sul e Suécia.