StarLink chega com internet em três escolas do Amazonas

Três escolas do Amazonas já estão acesso à internet da StarLink, empresa aeroespacial que desenvolve a tecnologia de satélites de baixa órbita para conectividade, fundada por Elon Musk. A proposta da empresa é fornecer acesso de banda larga de alta velocidade e baixa latência em locais remotos e rurais em todo o mundo. A perspectiva é de um custo único de hardware a partir de R$ 2 mil mais internet a partir de R$ 230,00.

No Amazonas, as instituições contempladas foram a Escola Estadual Antônio Ferreira Guedes, Januário Santana e Nossa Senhora do Rosário. A StarLink instalou o gateway em Manaus e a conexão das três escolas em localidades remotas faz parte da fase inicial das operações via satélite de baixa órbita. Os equipamentos e o serviço estão sendo cedidos às escolas pela StarLink, resultado de uma parceria com o governo federal.