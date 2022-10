Agile Brazil projeta reunir 2 mil pessoas em 2023

Depois de dois anos, o Agile Brazil desembarcou em Porto Alegre para a sua 13ª edição e recebeu mais de 1 mil participantes na Pucrs. A meta para 2023 é dobrar o número de participantes, neste caso, em São Paulo, onde acontece a próxima edição.

Promovido pela Agile Alliance Brazil, o evento é construído por agilistas brasileiros que voluntariam seu tempo e trabalho. “O mercado de TI como um todo está com uma escassez gigante de talentos, o que fez com que muitas empresas e profissionais utilizassem o evento como um espaço de conexão entre empregadores e talentos. Vimos muitos matches entre empresas e colaboradores, sejam em casos de profissionais que estavam sem trabalho, buscando recolocação no mercado e mesmo colaboradores que buscavam trocar de empresa ou fazer uma transição de carreira”, comenta o chairman da Agile Brazil, Diego Centeno.

O gerente de TI da TQI, Cristiano Oliveira, destacou a reconexão e o fortalecimento da comunidade de agilidade do Brasil, após estes anos de pandemia, e o potencial da agilidade para apoiar os negócios nesta retomada.

“O conhecimento da metodologia ágil permite ao profissional transcender a sua função de realizador de tarefas e começa a exercer um papel mais qualitativo, que realmente tem a capacidade de fazer a diferença em seu ambiente de atuação, independente de qual seja, ele pode ser um cliente, fornecedor, gestor, qualquer profissional pode alcançar esse patamar”, ressalta.

A empresa de tecnologia e inovação apoiou o Agile Brazil 2022 por meio do comitê de diversidade e inclusão, e uma das iniciativas que liderou foi a tradução em Libras para 35 palestras.

Para o executivo, os conceitos de agilidade, diversidade e inclusão estão intrinsecamente conectados. “Está provado cientificamente que serviços de excelência requerem diversidade de visões e vivências. A diversidade é essencial para que consigamos atender, com técnicas e processos ágeis, o time-to-market cada vez mais agressivo do mercado, além de sempre aprender dentro do processo criativo e evolutivo”, analisa.