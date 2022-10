Stilingue lança solução de social listening multimídia com IA

A boa e velha escuta do mercado para capturar insights e definir estratégias mais certeiras para as empresas segue cada vez mais em alta e, nos últimos anos, potencializada pelo uso de novas tecnologias. Que o diga a Stilingue, uma das líderes do mercado de social listening, que acaba de lançar a Stilingue Benchmarks, solução própria baseada em Inteligência Artificial, e uma tecnologia única de Processamento de Linguagem Natural desenvolvida para o português do Brasil.

A solução compara grupos de marcas em diferentes redes (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube – agrupadas ou separadas), trazendo visibilidade a partir de um contexto de marcas e não apenas de redes sociais isoladas. É possível visualizar e comparar informações sobre variação na base de fãs, publicações ao longo do tempo e quantidade e tipos de interações.

“Com a nossa tecnologia, liberamos tempo para as marcas se dedicarem à criação e à estratégia, munindo-as com insights de mercado valiosos e um entendimento do comportamento de comunidades”, explica o VP de Vendas e Parcerias da Stilingue, Thiago Gonçalves.

Mercado Digital – Entender os desejos e anseios dos consumidores é cada vez estratégico para as empresas conseguirem uma inteligência competitiva. Qual a importância das ferramentas de social listening neste sentido?

Thiago Gonçalves – Eu gosto sempre de fazer uma analogia com um estádio de futebol. Imagina estar diante de 60 mil pessoas e poder ouvir as vozes de cada uma delas, entender as conversas de grupos e comunidades em cada setor e identificar se são positivas ou negativas? E se, mais do que isso, você pudesse saber quando não entrar em uma conversa porque ela é negativa para a sua marca e, por sua vez, ter a certeza de em quais delas poderá contribuir? Ou comparar com as conversas com as de outros estádios. Quando trazemos isso para o mundo corporativo, não resta dúvida que as marcas estão precisando muito deste direcionamento.

MD – As empresas já estão devidamente conscientes sobre esse poder da escuta nas redes sociais?

Gonçalves – Existe uma evolução cada vez mais rápida nesta direção, e entendo que existem três níveis de maturidade hoje das marcas. O primeiro deles é quando as empresas realizam esse processo de social listening através de agências, por meio de pacotes contratados. Em seguida, mais avançadas, estão as companhias que entendem o valor do monitoramento e têm um time dedicado na agência para entender o que acontece no mercado para poder se comunicar de forma mais eficientes. E, finalmente, tem as que percebem o real impacto disto para os negócios, internalizam essa área, e passam a ter um time próprio.

MD – Qual o grande diferencial que tem posicionado a Stilingue como líder deste mercado?

Gonçalves – Somos uma empresa made in Ouro Preto, Minas Gerais. A nossa tecnologia é proprietária, e começou a ser desenvolvida a partir de uma tese de mestrado. Estamos no mercado há oito anos e evoluindo muito no uso de Inteligência Artificial (IA) para gerar insights. Existe um grande volume de dados circulando, feedbacks não solicitados, e tecnologias como a nossa ajudam a reunir e categorizar o que está acontecendo nesse mar de informação. Hoje evoluímos para a jornada de insights, que traz um resumo do que está sendo falado no mercado, em qualquer canal de coleta. Ouvimos redes sociais, notícias, blogs, fóruns de discussões, protocolos de atendimento no pós-venda, e fazemos isso de forma muito ampla. Podemos identificar insights de marca coletando comentários nas redes sociais e até mesmo identificar texto em meme e, assim, gerar insights. Nenhuma empresa hoje no mercado faz social listening multimídia como nós, incluindo vídeo e podcast, o que é possível graças à tecnologia que transcreve áudio para texto e, assim, gera insights para os clientes. Muitas vezes, as marcas precisavam colocar pessoas para ouvir 60 horas de vídeo por semana e, assim, extrair dados importantes. Imagina o trabalho operacional de fazer isso? Agora essas pessoas podem tomar decisão com base na nossa ferramenta, que coleta de qualquer formato, nos mais amplos canais.

MD – Quais os caminhos que de evolução nos próximos anos neste segmento?

Gonçalves – As perguntas de ouro que não foram lapidadas ainda são, por exemplo, como gerar insights através da voz, com vídeo e podcast. A Copa do mundo terá um impacto absurdo neste ano, com as partidas sendo geradas por qualquer pessoa no streaming. Outra evolução é o social listening aplicado ao marketing para analisar a saúde das marcas, fazer gestão de crise e gerar insight de jornada das empresas. Hoje um líder de atendimento consegue gerir a crise apenas quando ela está instaurada, e que muitas vezes começa quando uma pessoa reclama na rede social da empresa. Mas, e ele pudesse ter uma visão mais fluida de tudo que envolve o cliente?

MD – A lógica de acompanhar toda jornada do cliente é poder, por exemplo, se antecipar a uma crise de imagem?

Gonçalves – Sim, ao acompanhar desde a primeira entrega, o primeiro impacto. Podes escutar desde território da marca, campanha, feedbacks e até entrar nos canais internos e trazer uma maior riqueza de insights conectando toda essa jornada. Imagina um varejista com problema de logística desde o Dia das Mães, e com uma campanha do Dia dos Namorados em curso? Acredito muito no poder dos insights da jornada para criar melhores experiências.