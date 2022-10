TIM oferece a partir do dia 14 internet grátis em voos

A TIM é a primeira operadora brasileira a liberar internet grátis em aviões. A partir do próximo dia 14, clientes TIM Black e TIM Black Família poderão navegar em redes sociais, apps de mensagens, e-mails e sites durante voos nacionais e internacionais da GOL e Latam, sem qualquer cobrança.

O acesso gratuito é fruto de uma parceria com a Intelsat, provedora de internet Wi-Fi em voos comerciais do mundo, com atuação desde 2009. "Protagonizamos o lançamento do 5G no Brasil e somos líderes em rede móvel e presença 4G no país. Já oferecemos a melhor experiência de navegação no solo e agora levaremos essa possibilidade também para o ar. Com a TIM, o cliente ficará conectado até nas alturas. Mais uma vez saímos na frente”, destaca Alberto Griselli, CEO da TIM.

Ao entrar na aeronave, o usuário deve selecionar a rede Wi-Fi correspondente à companhia aérea. Em seguida, será direcionado à página das companhias aéreas, onde encontrará o banner da TIM que leva para a tela de login. Basta inserir número de telefone e senha do app para iniciar a conexão. Streaming de vídeo não estará disponível. Será possível navegar em sites, redes sociais, e-mails e apps de mensagens. Streaming de vídeo não estará disponível.

“Cada vez mais, aprimoramos nossas ofertas, entregando melhores experiências. É mais uma evolução de nosso portfólio TIM Black”, comenta o executivo Fabio Avellar, CRO da TIM.