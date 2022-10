Saque e Pague ultrapassa um milhão de transações com Pix

A Saque e Pague, empresa de tecnologia que oferece serviços financeiros e não-financeiros, alcançou a marca de mais de 1,2 milhão de transações de saques e depósitos com o Pix, sendo que 1 milhão de saques e 200 mil transações de depósitos. Convertendo para valor transacionado, são cerca de R$ 250 milhões entre agosto 2021 até setembro de 2022, sendo mais de R$150 milhões com Pix Saque, a solução de saque via Pix da empresa.

São mais de 150 instituições transacionando na rede. De acordo com a empresa, os clientes de fintechs e bancos digitais, inicialmente, foram os que mais aderiram a nova modalidade, mas agora os bancos mais tradicionais estão despontando no top 10 que mais transacionam. “Com as transações via Pix, o objetivo da Saque e Pague é trazer praticidade para o dia a dia das pessoas. Clientes de fintechs e bancos digitais, por exemplo, que não contam com agências bancárias, aproveitam os nossos mais de 2,5 mil pontos de atendimento espelhados pelo brasil”, comenta o CEO da Saque e Pague, Givanildo Luz.