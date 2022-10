SAP Labs é eleita a melhor empresa para se trabalhar no RS

A SAP Labs Latin America foi eleita pela Great Place to Work (GPTW) a melhor empresa para se trabalhar no Rio Grande do Sul em 2022 na categoria Grandes Empresas. Nesta 12ª edição do ranking “Melhores Empresas do Rio Grande do Sul”, a empresa repetiu o resultado conquistado no ano passado, reforçando o comprometimento com o bom ambiente de trabalho e bem-estar dos seus funcionários.

A Great Place to Work é uma consultoria global presente em 97 países. Na edição do RS, 198 empresas se inscreveram no prêmio, representando 83.286 funcionários.

“Ano após ano seguimos evoluindo na construção de práticas de Recursos Humanos consistentes, focadas em promover um ambiente de trabalho saudável, inovador e de desenvolvimento para os funcionários. Valorizamos e respeitamos a singularidade e a diversidade de cada um e esse reconhecimento é motivo de muito orgulho e uma motivação para continuarmos a construir, junto com nossos funcionários, uma empresa cada vez melhor” explica Adriana Kersting, diretora de Recursos Humanos da SAP Labs Latin America.