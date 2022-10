Quase 80% dos usuários encontraram fake news sobre eleições

Quatro em cada cinco (79%) brasileiros encontraram notícias falsas sobre as eleições nas mídias sociais e a maioria (57%) não acredita que (ou não tem certeza se) a mídia social é uma fonte confiável de informação.

Além disso, 86% dos brasileiros acreditam que as mídias sociais devem ser responsáveis pela remoção de notícias falsas. Um em cada cinco (21%) brasileiros que se depararam com notícias falsas nas mídias sociais nunca as denunciou.

Quando se trata de verificar as notícias compartilhadas nas mídias sociais, 36% sempre verificam fatos específicos em diferentes sites ou outras fontes, três em cada dez (30%) o fazem com frequência e 23% às vezes. Apenas uma pequena porcentagem de pessoas raramente (7%) e 3% nunca o fazem.

“Um alto nível de conscientização sobre fake news é essencial na sociedade para combatê-las, pois quem começa a consumir sites de notícias com informações falsas pode entrar cada vez mais em um turbilhão de fake news”, comenta Javier Rincón, Diretor Regional para a América Latina da Avast.

Segundo ele, pesquisas da equipe de Inteligência Artificial da empresa mostram que mais de 17% dos sites que espalham desinformação têm links para outros sites de notícias falsas. Isso pode criar rapidamente uma cadeia de consumo de fake News. “Pelo menos 37% dos brasileiros concordam que as notícias e os comentários nas mídias sociais podem influenciar a decisão do voto”, diz.

Metade dos entrevistados (50%) não sabe o que são bots sociais e não entende a sua função. Os bots sociais podem ser uma parte essencial das notícias falsas e de sua disseminação. “Um bot social pode se comunicar de forma mais ou menos autônoma nas mídias sociais, muitas vezes com a tarefa de influenciar a opinião e o curso da discussão dos leitores”, analisa Rincón.

Onde os brasileiros obtêm informações sobre as eleições

Os resultados da pesquisa da Avast revelam que as fontes que os brasileiros pensam ser confiáveis, não são as mesmas que recorreram para obter informações sobre as eleições.

Sete em cada dez brasileiros acreditam que o rádio é uma fonte confiável de informação sobre as eleições, mas apenas 34% dos brasileiros obtêm suas informações referentes às eleições do rádio. Uma relação semelhante pode ser observada com relação aos membros da família: 74% das pessoas pensam que os membros da família são uma fonte confiável de informação sobre as eleições, mas apenas 36% recorrem a seus parentes para obtê-la.