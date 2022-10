Pradotech cria governança e confirma R$ 200 milhões até 2030

Cinco mil empregos gerados, 150 empresas instaladas e um total de R$ 200 milhões de investimentos. Com a meta de chegar a esses números até 2030, o Pradotech acelera a estruturação da sua governança.

Uma das ações neste sentido foi a instalação, na semana passada, do Conselho Estratégico do parque tecnológico, com a aposta de um modelo de governança com base na quádrupla hélice, reunindo terceiro setor, academia, meio empresarial e poder público.

Os membro são a Prefeitura Municipal de Gravataí, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Gravataí, Associação Gaúcha de Tecnologia e Inovação do Vale do Gravataí, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e o Colégio Sinodal Prado.

O conselho terá como função a tomada de decisões que possam impactar nas atividades macro do parque, entre elas, a implantação e o desenvolvimento do Parque Tecnológico como um ecossistema de inovação, através de um conjunto de iniciativas nas áreas de educação, empreendedorismo, inovação, políticas públicas e de parcerias orientadas ao surgimento e implantação de empresas de base tecnológica.

“A Governança do Pradotech também terá um Conselho Consultivo, que será integrado por 20 membros de notório saber e reconhecimento da sociedade nos temas da educação, inovação e empreendedorismo, que atuarão no aconselhamento das melhores práticas de gestão e de geração de oportunidades para os empresários e jovens talentos do Pradotech”, explica Carlos Gerdau Johannpeter, presidente do Instituto Prado, ICT que representa institucionalmente o Pradotech.

Enquanto isso, a Casa das Startups segue em obras, com previsão de finalização para dezembro deste ano. O Parque já tem 10 startups, apoiadas pela Prefeitura Municipal de Gravataí, que temporariamente estão alocadas em um coworking, no centro de Gravataí. “Pretendemos, já no início de 2023, fazer a segunda rodada de seleção de startups e a primeira rodada de seleção de investimentos do nosso Fundo Ventiur Prado”, explica a CEO do Pradotech, Susana Kakuta. Além disso, o projeto do segundo prédio já está em fase de finalização. Será construído para abrigar empresas maduras.