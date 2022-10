Talent vence 3ª edição do desafio Meta Ventures

A Talent Academy, plataforma com foco na criação de jornadas de desenvolvimento para profissionais, foi a vencedora da 3ª edição do desafio Bring your SaaS, iniciativa da Meta Venture. A startup paulista irá receber mentoria técnica e a possibilidade de um investimento de até R$ 1,5 milhão. Em 2º e 3º lugar ficaram a Uppo e a Eva People, respectivamente.

O fundador e CEO da startup vencedora, Maurício Betti, comenta que a missão da empresa é ajudar as organizações a se prepararem para temas que vão além de RH, como o futuro do trabalho, pessoas e cultura.

“A Talent Academy é uma solução que gera mais conexão e sentido para as pessoas no trabalho, empoderando os colaboradores e potencializando seus talentos e habilidades. O apoio da Meta será fundamental para planejar os próximos passos, para alavancar o nosso crescimento, o nosso avanço tecnológico e comercial”, destaca.

Com o objetivo de selecionar e reconhecer startups com alto potencial de crescimento, o desafio Bring your SaaS recebeu a inscrição de 99 organizações com modelo de negócio SaaS. Startups de 15 estados participaram do concurso, além de uma organização internacional, da Espanha.

“Recebemos inscrições de startups de altíssimo nível, o que evidencia o quanto o ecossistema está crescendo e se fortalecendo. O sucesso do desafio reforça também que o mercado já reconhece que as corporações são grandes aliadas das startups. Esta parceria garante, além de investimento, muita sinergia e geração de negócios com a oferta de apoio técnico, mentoria, acesso a mercados e base de clientes”, explica Marcio Flôres, Head da Meta Ventures.

O desafio Bring your SaaS fomenta o ecossistema de inovação aberta e desde seu lançamento, em 2020, gerou oportunidades para mais de 200 startups. Ao longo dos dois últimos anos, a Meta, especializada em transformação digital, investiu R$ 8 milhões para impulsionar o crescimento de startups nacionais e pretende aportar, pelo menos, mais R$ 8 milhões até 2023.