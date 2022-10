Foodtech de delivery vegano atrai aporte de R$ 953 mil

A Veggi, principal aplicativo de delivery vegano em operação no país, captou aporte de R$ 953 mil na plataforma de investimentos em startups Captable. Um total de 285 investidores investiram na foodtech com sede em Florianópolis (SC), com um ticket médio de R$3,3 mil por investidor. Essa é a 11ª rodada bem-sucedida na Captable neste ano e é a 56ª da história da plataforma.

A Veggi foi fundada em fevereiro de 2020, na época, focada na distribuição de refeições de cardápios variados e com preços acessíveis. Após dois meses de operação, a startup notou que as refeições veganas correspondiam a mais de 90% dos pedidos da plataforma. E resolveu entrar no mercado de vegan food. A partir dali, surgiu a ideia da Veggi e os clientes puderam acessar diversas opções de estabelecimentos que ofereciam alimentos que atendessem esse público.

Até a captação na Captable, a foodtech participou de dois programas de aceleração e neste ano decidiram que era a hora de abrir sua primeira rodada de equity crowdfunding.

Nessa trajetória, a Veggi conquistou números respeitáveis no mercado. A startup conta com mais de 12 mil usuários ativos, cerca 35 mil transações em sua trajetória.

“A conclusão dessa captação na Captable é uma evidência forte de que os investidores estão dispostos a aportar em startups que estão em early stage, independentemente do setor onde ela atua. Conseguimos provar o potencial de escalabilidade que o nosso negócio apresenta”, afirma Leonardo Nones, CEO da Veggi.

O valor captado nesta rodada será utilizado para o crescimento da foodtech. O objetivo da Veggi é investir na expansão do volume de operação e alcançar 16 estados brasileiros até 2025.

Para o cofundador da Captable, Paulo Deitos, este sucesso na captação da Veggi demonstra que apesar do cenário delicado em que os investimentos em startups vivem neste momento, os investidores confiam no potencial de mercado dessas empresas em estágios iniciais.

“O tão propagado ‘inverno das startups’ não afetou as startups com as quais trabalhamos, ao contrário do que acontece com os chamados unicórnios. O mercado tem se mostrado mais inclinado em confiar em um empreendimento inovador em estágio inicial, como a Veggi, e aportaram seu capital a fim de ajudar a startup a crescer ainda mais e render ótimos resultados no futuro”, complementa.