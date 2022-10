Eleição brasileira é a mais" tweetada" do mundo

Corrupção, Economia e Violência são os temas mais abordados no Twitter quando o assunto são as #Eleições2022. Já foram contabilizados mais de 100 milhões de Tweets sobre as eleições brasileiras, o que faz dela a eleição mais Tweetada do mundo em 2022 até agora – maior do que a conversa sobre as eleições da Colômbia, onde o processo já acabou. O período analisado vai de 1º de janeiro a 29 de setembro.

Somente nas últimas sete semanas, período oficial da campanha eleitoral, foram contabilizados quase 45 milhões de Tweets relacionados às #Eleições2022.

Entre as iniciativa do Twitter para direcionar as pessoas para fontes confiáveis são os avisos de busca. Em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (@TSEjusbr), a empresa ativou seis avisos para o processo eleitoral de 2022.

Essa funcionalidade faz com que o primeiro resultado de buscas por termos relacionados às eleições seja uma notificação com um link para o perfil do TSE no Twitter (@TSEjusBR) e a página do órgão, ou Moments com dados úteis sobre o processo eleitoral. Os temas desses avisos foram: a abertura do Ciclo de Transparência Democrática, o Teste Público de Segurança das urnas eletrônicas, o lançamento das novas urnas e a regularização do título. No momento, estão ativos os avisos sobre biometria e eleições em geral.