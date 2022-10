Wilson Sons: primeira empresa da AL a ingressar no TIC 4.0

A Wilson Sons, operador integrado de logística portuária e marítima, foi selecionada e aprovada como novo membro do TIC 4.0 – Terminal Industry Committee, ou Comitê da Indústria de Terminais) – que coordena a implementação da 4ª revolução industrial no setor de movimentação de cargas.

A empresa é a primeira da América Latina a ingressar no TIC 4.0, comitê internacional essencial para as empresas fomentarem novos saltos tecnológicos, em grande escala, criando padrões em bloco de automação, comunicação de dados e informações eletrônicas nos portos. Com a automação e a digitalização, a adoção de novas tecnologias reduz o trabalho manual e, assim, aumenta a eficiência operacional e a produtividade das companhias.

Por meio da sua unidade de negócio Tecon Rio Grande, a Wilson Sons foi convidada, em novembro do ano passado, a fazer parte deste grupo, resultado dos investimentos em automação e digitalização de seus terminais de contêineres. Com isso, já estará presente na próxima reunião do Conselho do TIC 4.0, em 15 outubro, na Finlândia.

“A inovação e a adoção de novas tecnologias fazem parte do DNA da Wilson Sons. A escolha da companhia pelo TIC 4.0, como o seu primeiro membro na América Latina, reflete nossa visão de futuro, sempre buscando agregar valor à companhia, com operações ainda mais eficientes e sustentáveis. Com novas soluções voltadas para a transição digital, vamos superar os desafios do setor, desenvolvendo o transporte marítimo e criando um futuro melhor”, comenta o COO da Wilson Sons, Arnaldo Calbucci.