iti lança 1º cartão feito com plástico 100% reciclado

O iti, banco digital do Itaú Unibanco, lançou o primeiro cartão brasileiro feito com plástico 100% reciclado, em parceria com a Idemia, empresa de emissão de cartões de pagamento.

O novo cartão manterá os atributos de acessibilidade visual já presentes nas versões físicas dos outros cartões iti, como a escrita em braile e o recorte lateral para identificar o lado que deve ser inserido nas maquininhas.

A iniciativa reforça a estratégia ESG do Itaú Unibanco, já que traz o benefício na redução de resíduos, emissão de gases de efeito estufa, além de economia de energia e água. Segundo a Idemia, a iniciativa promove a redução de 46% na emissão de CO2, além de gerar economias de 46% na energia e 75% na água utilizadas no processo – na comparação com o cartão feito de plástico comum.