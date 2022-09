Meta realiza formação em tech para pessoas com deficiência

Estão abertas até o dia 3 de outubro as inscrições para o programa de formação em tecnologia para pessoas com deficiência, uma iniciativa da empresa brasileira Meta em parceria com a Atitus Educação, nova marca da IMED. Não é preciso que candidatos detenham conhecimentos prévios e as inscrições gratuitas podem ser feitas pelo site meta.com.br/programa-formacao-pcd

O curso tem duração de 100 horas e as aulas acontecem online pela plataforma Zoom. A formação está segmentada em módulos abordando temas como introdução à lógica e pensamento computacional, gestão ágil de projetos, programação web, além de oferecer mentoria técnica e de carreira para os participantes. O cronograma de atividades acontece entre outubro de 2022 e fevereiro de 2023.

“Este é um projeto que busca trazer novos olhares para o futuro da tecnologia e gerar oportunidades para pessoas em busca de conhecimento ou mesmo de uma nova profissão”, explica Viviane Furquim, diretora de Pessoas e Performance da Meta.

A capacitação exige que os candidatos tenham mais de 18 anos, estejam cursando ou já tenham finalizado o Ensino Médio, possuam acesso a computador com internet banda larga, equipamento adaptado a sua necessidade, e apresentem laudo médico que ateste a deficiência.

Em consonância com a Convenção da ONU, o programa entende a pessoa com deficiência como “aquela que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas".