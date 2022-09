Orçamento para cibersegurança chega a R$ 400 mil nas PMEs

Pelo menos 80% das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) brasileiras têm um orçamento dedicado à cibersegurança que chega até a R400 mil – o valor médio é de R$ 200 mil. Já nas grandes companhias, os investimentos ficam em torno de R$ 4 milhões.

Os dados, que fazem parte da 3° Pesquisa Tempest de Cibersegurança, apontam ainda que os desafios orçamentários ainda são a principal barreira para 65% das empresas de maneira geral. No caso das médias, somam-se ainda questões relacionadas à aplicação de novas tecnologias e a necessidade de mudança da cultura organizacional.

“O orçamento ainda é a maior barreira para a expansão da área, mas questões relacionadas à cultura e estrutura organizacional também influenciam para que isso não ocorra. As empresas precisam entender que investir em segurança da informação é fundamental para garantir o bem-estar institucional, financeiro e social”, analisa o CEO da Tempest, Lincoln Mattos.

Realizado em parceria com o Datafolha, o levantamento ouviu gestores, líderes e técnicos responsáveis ou que participam da gestão de cibersegurança ou da Segurança da Informação de 172 empresas de pequeno, médio e grande porte.

Os dados ainda apontam que a estrutura de empresas que não enxergam a cibersegurança como pilar estratégico e a pouca mão de obra especializada também são barreiras para o desenvolvimento e efetivação da área. Entre a PMEs, 81% têm no máximo dois profissionais dedicados de forma integral a área de cibersegurança, e 18%, entre três e cinco.

Em relação a cargos de gestão e liderança, 36% das PMEs têm apenas um profissional dedicado de forma integral a área, e 64%, dois ou mais. Além disso, mesmo com a presença de um cargo de líder da área de ciber, apenas em 45% das médias empresas esse profissional responde diretamente ao CTO ou CEO.

A Tempest é especializada em cibersegurança e prevenção a fraudes digitais. Sediada no Recife, conta com escritórios em São Paulo e Londres, com mais de 500 colaboradores. Em 2020, a empresa recebeu um aporte da Embraer, um dos maiores investimentos já realizados na história do setor de cibersegurança na América Latina.