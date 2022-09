Huawei aporta US$ 500 mil em startups da aplicações em cloud

Mais de 60 startups brasileiras do segmento de aplicações em cloud poderão acelerar a criação de soluções tecnológicas disruptivas baseadas na nuvem. A ação é resultado de um memorandum of understanding (MOU) firmado entre a Huawei, player de Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, e a Softex, Organização Social Civil de Interesse Público que atua no fomento da transformação digital brasileira.

Ainda este ano será aberta chamada pública para seleção das startups que, neste momento, devem ser especialistas em uma das cinco verticais de interesse do projeto: governo, operadoras, fintechs, educação e e-commerce.

O investimento da Huawei ficará em torno de US$ 500 mil, na forma de financiamentos diretos, tecnologias e outras formas de crédito.

“Esse acordo complementa uma parte importante do ecossistema da Huawei Cloud Brasil ao incluir desenvolvedores de aplicativos do escopo do cloud native, nossa prioridade no momento”, explica o VP de Relações Públicas da Huawei Latam e Caribe, Atílio Rulli.

A Softex celebra a nova oportunidade para empresas, para a geração de empregos e de renda, além do fomento à criação de soluções tecnológicas disruptivas baseadas na nuvem.

“Faltam oportunidades de negócios e de mão de obra qualificada neste setor e esta parceria, a primeira que a Softex realiza com uma empresa privada, vem preencher uma lacuna na geração de valor que trará benefícios para o Brasil e para a sociedade”, afirma Ruben Delgado, presidente da Softex.

A iniciativa anunciada pela Huawei faz parte de uma estratégia global, chamada programa Spark que pretende atingir mais de 10 mil startups ao redor do mundo e visa apoiar novas empresas de tecnologia com créditos de serviços em nuvem, otimização de custos, suporte técnico, treinamento e recursos.

No ano passado, o programa Huawei SPARK apoiou 34 startups na Colômbia, com a iniciativa batizada de CeNube em parceria com organizações locais. Este ano, a Huawei Cloud pretende recrutar 139 startups na América Latina e no Caribe, oferecendo-lhes plataforma de nuvem e suporte ao ecossistema.