Drones vão inspecionar linhas da CEEE Grupo Equatorial

As linhas de alta, média e baixa tensão do CEEE Grupo Equatorial agora serão inspecionadas por drones. Foram formados 60 novos pilotos de drones – com isso, a empresa soma 100 profissionais capacitados e treinados desde agosto de 2019 em todas as seis concessões, que poderão utilizar cerca de 30 drones nas unidades do grupo.

No Rio Grande do Sul a concessionária atende 1,8 milhão de clientes em 72 municípios. O treinamento foi realizado em linhas de transmissão próximas às cidades de Pelotas, Morro Redondo e Canguçu, que atendem cerca de 190 mil clientes. Os novos pilotos, agora, poderão executar operações nos aproximadamente 60 mil km de redes de média e baixa tensão e na verificação dos aproximadamente 800 mil postes e 40 mil transformadores e equipamentos da companhia de energia em toda a concessão.

“O drone é um equipamento digital e panorâmico e trará maior confiabilidade nas avaliações das redes, podendo detectar defeitos de forma mais rápida e, permitindo assim, o diagnóstico e o levantamento mais rápido dos equipamentos necessários para a solução de cada caso”, explica o superintendente técnico da CEEE Grupo Equatorial, Júlio Hofer.

Entre as vantagens dos drones estão os trabalhos de operação e manutenção que antes seriam impossíveis em situações envolvendo os serviços comuns dos funcionários de campo. Isso porque, os técnicos podem operar os aparelhos remotamente e verificar as condições das linhas de transmissão e distribuição em até 5 km de alcance. O processo, desta forma, é otimizado, com menor gasto de recursos e maior celeridade para soluções de ocorrências ou verificações periódicas.