KPMG anuncia 10 finalistas para premiação de inovação

Alana AI, DiviHub, Doc4Doc, Mimo Live Sales, Olympos, SDW, Tato, Techtrials, Trace Finance, e Unike são as 10 startups brasileiras finalistas para a etapa nacional do “Global Tech Innovator 2022”.

A iniciativa, liderada pela KPMG, busca reconhecer startups inovadoras de rápido crescimento. As selecionadas comprovaram o uso de tecnologias inovadoras, modelos de negócios robustos, capacidade de demonstrar tração e potencial de expansão. O objetivo também é apoiar empresas com potencial de progredirem nos negócios e ajudar os principais inovadores tecnológicos globais interessados em assumir a liderança do mercado no futuro.

"Participar dessa premiação internacional significa estabelecer um networking único e ter o reconhecimento de grandes líderes de negócios, investidores e influenciadores globais. As startups selecionadas comprovam que esse ecossistema brasileiro está cada vez mais maduro e inovador”, comenta Diogo Garcia, sócio-diretor e líder do Programa Emerging Giants e da Premiação da KPMG no Brasil.

Na próxima fase seletiva, cada empresa selecionada fará o seu Pitch e responderá a perguntas de um corpo de jurados composto por nomes como Guilherme Lima (Astella), Maria Alice Frontini (MIT & MIT Sloan Club of Brazil) e Pedro Waengertner (ACE).

As finalistas serão pontuadas em seis critérios de avaliação: disrupção e inovação, potencial de mercado, adoção do cliente, tração de mercado e marketing, potencial de longo prazo e qualidade da apresentação (pitch).

“Esta é uma excelente oportunidade para as startups brasileiras no early stage. Os empreendedores brasileiros poderão se conectar ainda mais no ecossistema de crescimento de negócios, onde encontrarão tecnologias inovadoras e modelos operacionais robustos”, reforça Jubran Coelho, sócio-líder da área de Private Enterprise da KPMG no Brasil e na América do Sul.

A vencedora brasileira participará da etapa final do prêmio em Lisboa, Portugal, em novembro, durante o Web Summit 2022, quando representantes de 23 países terão a oportunidade de apresentar seus negócios a um painel internacional de jurados.