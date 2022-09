Sebrae Like a Boss seleciona 24 startups para desafio da Mercopar

O dobro de pitches. Um dos pontos altos da programação da Mercopar 2022, o Desafio Sebrae Like a Boss terá este ano duas vez mais startups participantes em relação à edição do último ano da feira em sua tradicional batalha de pitches.

inscrições Serão 24 empresas que terão a oportunidade de participar de três grandes rounds, apresentando algumas das mais inovadoras soluções para a indústria com DNA gaúcho. Aspodem ser feitas até o próximo dia 02 de outubro.

Podem se inscrever para o desafio startups gaúchas com matriz operacional no RS e que atuem com soluções relacionadas à indústria e estejam nos estágios de operação, tração ou crescimento. Segundo o Head de Startups do Sebrae RS, Alcir Cardoso Meyer, além do desempenho durantes os pitches presenciais, Desafio Sebrae Like a Boss avalia questões relacionadas a viabilidade de mercado, aspectos financeiros, modelo de negócio, potencial de internacionalização, entre outros pontos.

O desafio integra as ações do SebraeX no Salão de Inovação. Ao lado do Salão de Negócios, Espaço Inspiração e Espaço Futuro, o Salão de Inovação é um dos principais pontos de encontro da Mercopar para a exposição de tecnologias e disseminação de conteúdos ligados ao ecossistema de inovação da indústria. Em 2022 o espaço terá um total de 450 metros quadrados em uma área interativa da feira que reúne o público empreendedor e criativo que busca de conexões para o desenvolvimento de projetos inovadores.