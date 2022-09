Empresas de TI miram mercado de US$ 25,2 bilhões

O setor de tecnologia é um dos que mais cresce no mercado malaio, contribuindo atualmente com 19,1% do PIB do país. A perspectiva é chegar a 22,6% até 2025. Segundo relatório da GlobalData Market Opportunity Forecasts, os gastos com TIC na Malásia chegarão a US$ 25,2 bilhões até 2023.

É de olho neste mercado que a Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro) assinou um protocolo de intenções com a Associação Nacional de Tecnologia da Malásia (Pikom) durante o 26º Congresso Mundial de Inovação e Tecnologia 2022 (WCIT 2022), que foi encerrado na quinta-feira, em Penang, na Malásia.

“Abrimos a possibilidade de acesso a um mercado gigantesco para as empresas brasileiras que é o da Malásia e da região Ásia-Pacífico. Além do MOU assinado, conseguimos apresentar o nível de maturidade e de inovação do nosso setor e do que podemos oferecer em produtos e serviços”, destacou Italo Nogueira, presidente da Assespro Nacional.

A Cooperação Ásia-Pacífico, um fórum formado por 21 países da região, engloba quase metade da população mundial. São cerca de 3 bilhões de pessoas com um PIB de, aproximadamente, US$ 19 trilhões.

Durante o evento em Penang, o vice-presidente da Federação Assespro, Robert Janssen, foi indicado para o cargo de Deputy Chairman na Witsa (sigla em inglês para Aliança Mundial de Inovação, Tecnologia e Serviços), consórcio de associações da indústria de tecnologia da informação e comunicação cujos membros representam mais de 90% do mercado mundial de TIC no mundo.

“A nossa eleição é um reconhecimento de um trabalho que a gente vem fazendo no conselho diretor há mais de dois anos e reconhece também o Brasil no contexto mundial. O propósito é, realmente, sermos aquela voz ativa que defende toda tecnologia como fator de desenvolvimento econômico das economias dos países que são representados”, diz Janssen.

Os três dias de WTIC 2022 contaram com mais de 4.000 participantes de países registrados e mais de 200 palestrantes, com destaque para Douglas Comstock, diretor financeiro da Agência na Nasa, Vint Cerf, um dos criadores da internet; e Audrey Plonk, chefe da Divisão de Política de Economia Digital da OCDE.