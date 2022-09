Coldplay tem pico de tweets durante Rock in Rio

Foram mais de 7 milhões de tweets sobre o Rock in Rio (RiR) desde o início de setembro, 3,4 milhões apenas no segundo final de semana de shows. O dia com mais mensagens no Twitter foi o domingo (11), com pico de conversas durante o show da banda Coldplay (@coldplay).

De fato, o grupo britânico conquistou a Cidade do Rock e o Twitter: foi a atração mais comentada no segundo final de semana de festival, e vice em número de tweets considerando todo o período do Rock in Rio.

Em quarto lugar no ranking geral e liderando entre as atrações nacionais mais comentadas do período, Ludmilla (@Ludmilla) movimentou as conversas na plataforma com uma performance que reverenciava diversos momentos da sua trajetória.

Top 10 artistas mais mencionados durante o Rock in Rio

1.Justin Bieber

2.Coldplay

3.Camila Cabello

4.Demi Lovato

5.Luisa Sonza

6.Avril Lavigne

7.Post Malone

8.Ludmilla

9.Jão

10.Jessie J