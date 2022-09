UP and down do mercado

UP

O número de unicórnios de segurança cibernética (startups com uma avaliação de mais de US$ 1 bilhão) cresceu para 74 membros no segundo trimestre de 22, quase 2x em relação ao ano anterior. Foram oito novos membros ao longo do trimestre, marcando sete trimestres consecutivos de crescimento, segundo dados da CB Insights.

Down

A ansiedade do público para a compra do iPhone 14, lançado no início do mês pela Apple, trouxe junto uma enxurrada de golpes. Em 15 dias de monitoramento (entre 10 e 25 de agosto), os especialistas da Kaspersky já identificaram quase 9 mil sites de phishing com ofertas falsas do novo dispositivo. Existem dois objetivos: esvaziar a carteira das vítimas e roubar suas credenciais do Apple ID.