Pré-incubação do Feevale Techpark tem sete novos projetos

Sete novos projetos iniciaram o segundo ciclo de pré-incubação do Feevale Techpark em 2022. As startups Lutt Fightwear, Modulab, Vox Creative, Na Medida, Kid’s Cash, Exborg e Democratização do Mercado Imobiliário participarão, ao longo de 18 semanas, de um programa de capacitação que as auxiliará a desenvolver o planejamento dos seus negócios. Durante esse período, receberão assessorias em cinco eixos: capital, empreendedor, gestão, mercado e tecnologia.

Ao final do processo, as startups apresentarão seus projetos em formato de pitch para uma banca. Se aprovadas, poderão incubar suas ideias no Feevale Techpark, onde receberão suporte gerencial e técnico, acesso a todo o ecossistema do parque e ao ambiente de pesquisa e inovação da Universidade Feevale.