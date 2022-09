KPMG inicia terceira turma de programa Emerging Giants

Criado com o objetivo de apoiar startups com crescimento acelerado em suas jornadas, o Programa Emerging Giants no Brasil, iniciativa da KPMG, inicia a sua terceira turma. A iniciativa é direcionada para startups convidadas, identificadas em parceria com o Distrito, plataforma de inovação aberta.

As empresas passarão por diversas frentes de atuação, como mentorias com profissionais de diferentes especialidades e setores em uma trilha de conteúdos que contemplam temas como M&A, Fundraising, IPO Readiness, Growth. Também está prevista a conexão com outras Emerging Giants nacionais e globais e com a KPMG para fomentar parcerias e negócios, além da participação em eventos exclusivos e prestação de serviços customizados sob demanda.

As Emerging Giants são startups em crescimento acelerado que se destacam não apenas no setor, mercado e geografia onde atuam, como também apresentam características mapeadas pela KPMG global como variáveis importantes das startups que tiveram jornadas de expansão relevantes e participaram de rodadas de funding e exits de sucesso.

“As Emerging Giants tem apresentado forte potencial de crescimento, com muitos casos de expansão internacional e transações de M&A. Dos US 9,5 bilhões investidos em startups por Fundos de Venture Capital em 2021, cerca de US 1 bilhão foram direcionados para as Emerging Giants”, afirma o sócio-diretor líder do Programa Emerging Giants da KPMG no Brasil, Diogo Garcia.

Entre as 15 mil startups do banco de dados da Distrito, 1034 se adequaram aos critérios do primeiro filtro, que considerou dados de investimentos, maturidade, idade e porte. Destas, 122 foram avaliadas por outros indicadores, incluindo critérios qualitativos classificatórios de diversidade no time de founders e potencial de crescimento, sobretudo no pós-pandemia.

Nessa amostra de 122 Emerging Giants no Brasil na lista da KPMG, as FinTechs ocupam a liderança, representando 23% do total. Em segundo lugar estão as HealthTechs (14,8%), seguidas por RetailTechs (9,8%), EdTechs (5,6%), MarTechs (4,9%), DeepTechs 4,9%), AdTechs (4,9%) e HRTechs (4,1%).

Embora as FinTechs liderem o ranking de crescimento, algo esperado em razão da maturidade e investimentos no setor, o destaque ficou com as HealthTechs, que resolveram problemas no período da pandemia utilizando tecnologia (telemedicina, agendamento de vacinas etc). Nesse setor, o número de profissionais cresceu exponencialmente mais de três vezes na comparação com o relatório anterior.

Além das HealthTechs, cresceram os nichos de Supply Chain, LogTech, Cyber Segurança e EdTech, esta última em função do grande volume de aulas que migraram para ambientes virtuais, causando uma ampla transformação nos modelos de ensino e aprendizagem.

“O ecossistema de startups é um excelente vetor para o avanço da inovação e do empreendedorismo no Brasil. As Emerging Giants são empresas jovens que operam com muita tecnologia e estão em crescimento acelerado. Seus fundadores criam negócios disruptivos com oferta de produtos aderentes com as necessidades do mercado. Além disso, essas startups apresentam elevado potencial de tração e atração de investimentos”, afirma Jubran Coelho, sócio-líder de Private Enterprise na KPMG do Brasil e na América do Sul.