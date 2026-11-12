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Jaime Cimenti

Jaime Cimenti

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:34

Cozinhando com a ciência

a ciência da cozinha

a ciência da cozinha

GLOBO LIVROS/DIVULGAÇÃO/JC
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Jaime Cimenti
Ciência pode e deve ser aplicada em muitas atividades humanas. Há quem tenha fé na ciência e coloque ciência na fé. Há quem diga que Deus criou o big bang. Sem dúvida uma boa e gostosa aplicação para a ciência é na arte de escolha e preparação de alimentos.

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