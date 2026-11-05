Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasLivros
Livros
Jaime Cimenti

Jaime Cimenti

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 18:07

Lições de José Galló

ópera dos dias contados

ópera dos dias contados

EDITORA CINCO GATAS/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Jaime Cimenti
José Galló, empresário, executivo, consultor e professor universitário, ingressou na Renner em 1991, onde foi CEO até 2019. Após foi Conselheiro e presidente do Conselho de Administração da Renner, permanecendo até 2024. Em 1991 a Renner tinha 8 lojas e valia em torno de um milhão de dólares. Quando Galló saiu a Renner tinha 500 operações no Brasil e no Uruguai e valia em torno de seis bilhões de dólares.

Notícias relacionadas